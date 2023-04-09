На трассе «Байкал» ограничено движение большегрузов в Слюдянском районе 10 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снегопад, метели в Иркутской области вызвал ограничение движения большегрузов на трассе «Байкал». Плохая видимость наблюдается в Слюдянском районе, именно там с 83-го по 100-й километр автодороги Р-225 и действует ограничение. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье».

- На месте работает спецтехника - 3 комбинированные дорожные машины и грейдер, - говорят специалисты. – Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим соответственно дорожной обстановке.

Вообще, в непогоду, если, конечно, есть возможность, лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния. В понедельник, 10 апреля, синоптики Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещают в Приангарье умеренный мокрый снег и снег. Все это также будет сопровождаться ветром с порывами до 15-20 м/с, а в центральных и южных районах Иркутской области и вовсе до 23 м/с.

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