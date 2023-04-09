Спасатели предупреждают о ветре до 23 м/с и метелях в Иркутской области 10 апреля

Спасатели предупреждают о ветре до 23 м/с в Иркутской области 10 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Непогода нагрянула в Иркутскую область в выходные и, кажется, не собирается отступать. Так, в Приангарье местами в понедельник, 10 апреля, будут налетать порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, а в центральных, южных районах скорость ветра и вовсе составит 18-23 м/с. При этом пойдет снег, образуются метели. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Синоптики Иркутского Гидрометцентра при этом уточняют, что по озеру Байкал порывы и вовсе прогнозируются до 30-35 м/с. В целом в регионе метеорологи ждут 10 числа переменную облачность, небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег.

- Температура в Иркутской области ночью -6…-11 градусов, - уточняют в в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - При прояснении похолодает -15…-20.

Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +1…-4. Однако, если небо затянут облака, показания опустятся до -7…12 градусов.

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