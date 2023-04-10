Прокуратура организовала проверку после нападения на ребенка стаи собак в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во Втором Иркутске в субботу, 8 апреля, стая бродячих собак напала на 7-летнего мальчика. С рваными ранами его госпитализировали в Ивано-Матренинскую городскую больницу. За его состоянием следят медики. После случившегося прокуратура региона организовала проверку. Об этом КП-Иркутск рассказали в ведомстве.

- Прокуратура Ленинского района Иркутска проводит проверку исполнения федерального законодательства в связи с поступившим сообщением о нападении бесхозных собак, - говорят специалисты. – Вынесено представление об устранении выявленных нарушения председателю комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Напомним, произошедшее на особый контроль взяли в мэрии города.

- Семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь, - рассказали в администрации столицы Приангарья.

Специалисты также рассказали, как сейчас обстоит ситуация с бродячими животными на улицах города и как она решается - подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал