24 человека пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП пострадали 24 человека, четверо из них – дети. Статистикой аварийности с 3 по 9 апреля с КП-Иркутск поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Всего в городе и районе за указанный период времени произошло шесть столкновений транспорта, семь наездов на пешеходов, одно падение пассажира, - говорят инспекторы. – Также зарегистрированы два наезда на препятствие и такое же число съездов с дороги.

Полицейские напоминают, что соблюдать правила дорожного движения должны все его участники – и автомобилисты, и пешеходы.

- Просим водителей ориентироваться на дорожные и погодные условия, - говорят в Госавтоинспекции города. – Соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть максимально внимательными при подъезде к пешеходным переходам.

Напомним, что в Иркутске и Приангарье на дорогах 10 апреля сложная ситуация - пробки, ограничения видимости и движения - подробности.

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