Стало известно, когда дадут свет в Иркутске и Иркутском районе 10 апреля Фото: Иван Макеев

Отключения света произошли в Иркутске и Иркутском районе 10 апреля из-за непогоды. Сильный ветер вывел из строя электрооборудование. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

Света нет как в самом городе – в части зданий в четырех округах, так и в пригороде.

- Частично отсутствует электроснабжение в некоторых домах в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Куйбышевском районах Иркутска, - говорят специалисты. – Также отсутствует оно и в Маркова, по направлению на Мельничную Падь, Мамонах, Хомутово, Усть-Куде, Смоленщине, Новой Разводной и СНТ на Байкальском тракте.

Устранять неполадки уже приступили 40 рабочих на 20 спецмашинах. Им предстоит определить причины отключения и устранить их. Управиться с этим они намерены до 12.00 по местному времени.

Напомним, что в Иркутске в понедельник также есть плановые отключения электричества. Свет отключали в 78 домах областного центра для проведения работ.

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