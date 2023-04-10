Ограничение движения для большегрузов сняли на трассе «Байкал» 10 апреля. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
В Приангарье нормализуются погодные условия. Снегопад и метель отступают. В связи с этим было принято решение о снятии ограничений движения большегрузов и автобусов на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Речь идет об участке с 1709 по 1867 километр. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим соответственно дорожной обстановке и по возможности воздержаться от поездок в период неблагоприятных погодных явлений, - обратились к автомобилистам в учреждении.
Дежурно-диспетчерская служба, сотрудникам которой можно задать вопросы о состоянии дороги, работает круглосуточно.
Напомним, отключения света произошли в Иркутске и Иркутском районе 10 апреля из-за непогоды. Сильный ветер вывел из строя электрооборудование. Однако, энергетики сообщили, когда будет восстановлена подача электричества.
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По вопросам транспортно-эксплуатационного состояния участка автомобильной дороги можно связаться по телефону: +7 (3952) 29-21-39 или +7 914-899-35-35.
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