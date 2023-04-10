Больше 30 спецмашин очищают улицы Иркутска от снега 10 апреля 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Больше 30 спецмашин приводят в порядок улицы Иркутска после метели и снегопада 10 апреля 2023 года. После окончания утреннего часа пик техника вышла на разметание магистральных и второстепенных улиц. Работа проводится в каждом округе. Проезжие части обработали противогололедными материалами, а лестницы, тротуары и пешеходные переходы очищают вручную. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии в дома на улицах Баумана, Севастопольская, Марии Ульяновой, Баррикад, бульвар Рябикова, Култукская, в СНТ «Сибиряк» и микрорайоне Лесной, где произошли аварии на сетях из-за непогоды. В том числе из строя вышли несколько светофоров.

Напомним, ветреная погода в понедельник сохранится в областном центре до самого вечера. Днем ожидаются порывы до 21 м/с. На улицах Иркутска поземок. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. Во вторник, 11 апреля, по данным Гидрометцентра России, будет небольшая облачность, никаких осадков и до +10 градусов тепла.

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