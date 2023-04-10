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НовостиОбщество10 апреля 2023 3:34

Больше 30 спецмашин очищают улицы Иркутска от снега 10 апреля 2023 года

Ветреная погода сохранится до конца дня
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Больше 30 спецмашин очищают улицы Иркутска от снега 10 апреля 2023 года

Больше 30 спецмашин очищают улицы Иркутска от снега 10 апреля 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Больше 30 спецмашин приводят в порядок улицы Иркутска после метели и снегопада 10 апреля 2023 года. После окончания утреннего часа пик техника вышла на разметание магистральных и второстепенных улиц. Работа проводится в каждом округе. Проезжие части обработали противогололедными материалами, а лестницы, тротуары и пешеходные переходы очищают вручную. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии в дома на улицах Баумана, Севастопольская, Марии Ульяновой, Баррикад, бульвар Рябикова, Култукская, в СНТ «Сибиряк» и микрорайоне Лесной, где произошли аварии на сетях из-за непогоды. В том числе из строя вышли несколько светофоров.

Напомним, ветреная погода в понедельник сохранится в областном центре до самого вечера. Днем ожидаются порывы до 21 м/с. На улицах Иркутска поземок. Температура воздуха составит -3…-5 градусов. Во вторник, 11 апреля, по данным Гидрометцентра России, будет небольшая облачность, никаких осадков и до +10 градусов тепла.

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