Выставка о жизни ссыльных и каторжан откроется в Иркутском краеведческом музее

В отделе Иркутского краеведческого музея "Окно в Азию" откроется новая выставка, посвященная ссылке и каторге в Восточной Сибири. Экспозиция под названием "Скованные одной цепью" будет доступна для гостей и жителей областного центра с 13 апреля. Открытие состоится в 15:00.

- Хронологически выставка охватывает период с 1850 по 1917 год и показывает быт заключенных, условия содержания, их творчество, личные вещи и фотографии, - рассказали в пресс-службе музея. - Отдельный блок выставки посвящен полицейско-жандармскому аппарату в уголовно-исполнительной системе Российского государства.

Одним из ярких экспонатов является картина советского и российского живописца Андрея Мыльникова "Кандалами звеня", которую специально для выставки предоставил Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.

Напомним, полиция Иркутска объявила пропавшим без вести 15-летнего подростка из поселка Молодежный Иркутского района. Парень ушел из дома днем 6 апреля и больше не возвращался. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к правоохранителям. Оперативники выяснили детали исчезновения школьника.

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