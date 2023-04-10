Диагноз ОРВИ подтвердился еще у 13 251 жителя Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшую неделю в Приангарье диагноз ОРВИ подтвердился еще у 13 251 человека. Большая часть из них, это 8221 зарегистрированный случай, зарегистрирован среди детей, не достигших возраста 14-ти лет. Однако, уровень заболеваемости в настоящее время держится ниже эпидемического порога на 45,8%. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Тем временем, диагноз грипп подтвержден у семи человек, - уточняют специалисты ведомства.

Сибиряков настоятельно просят не забывать о мерах профилактики: носите маску в общественных местах, мойте руки, пользуйтесь антисептиком, проводите влажную уборку и проветривание помещений, ведите здоровый образ жизни, а также важно при первых симптомах заболевания оперативно обратиться к врачу.

Напомним, в минувшие выходные в микрорайоне Иркутск II на семилетнего ребенка напала свора собак. Мальчик с рваными ранами был доставлен в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где за его состоянием наблюдают медики. Ситуацию поставили на особый контроль администрации областного центра.

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