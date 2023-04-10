Еще 118 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 10 апреля 2023 года в Иркутской области с начала пандемии официально подтверждено 369 159 случаев COVID-19. 118 из них - в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- За все время зарегистрировано 8910 летальных случаев, наступивших из-за коварной инфекции, - говорят в ведомстве. - От сопутствующих коронавирусу заболеваний - скончался 991 пациент, смерть одного из них наступила накануне.

В общем с опасной болезнью справились 363 666 жителей Приангарья.

Важно! Специалисты рекомендуют надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и вести здоровый образ жизни.

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