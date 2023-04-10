13 Дум в Иркутской области победили в конкурсе по реализации социально значимых проектов

13 муниципальных Дум стали победителями областного конкурса по реализации социально значимых проектов.

Тринадцать муниципальных Дум победили в конкурсе на лучшую организацию работы по реализации социально значимых проектов. Лучшие проекты, которые были реализованы в прошлом году, определила конкурсная комиссия. Ее заседание под председательством спикера Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова состоялось 10 апреля.

На конкурс поступила 61 заявка от городских округов и поселений, муниципальных районов и сельских поселений. Самые активные - представители сельских поселений, они подали 21 заявку.

Работы рассматривали в четырех номинациях: «Формирование современной комфортной городской среды», «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения», «Молодежная политика», а также «Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления на территории муниципального образования».

Победителей определили по сумме набранных баллов. Список должен теперь утвердить комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Также его рассмотрят на сессии областного парламента в апреле. А наградят победителей на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.