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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:16

13 Дум в Иркутской области победили в конкурсе по реализации социально значимых проектов

Наградят победителей на заседании Совета ЗС ко Дню местного самоуправления
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
13 муниципальных Дум стали победителями областного конкурса по реализации социально значимых проектов.

13 муниципальных Дум стали победителями областного конкурса по реализации социально значимых проектов.

Тринадцать муниципальных Дум победили в конкурсе на лучшую организацию работы по реализации социально значимых проектов. Лучшие проекты, которые были реализованы в прошлом году, определила конкурсная комиссия. Ее заседание под председательством спикера Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова состоялось 10 апреля.

На конкурс поступила 61 заявка от городских округов и поселений, муниципальных районов и сельских поселений. Самые активные - представители сельских поселений, они подали 21 заявку.

Работы рассматривали в четырех номинациях: «Формирование современной комфортной городской среды», «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения», «Молодежная политика», а также «Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления на территории муниципального образования».

Победителей определили по сумме набранных баллов. Список должен теперь утвердить комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Также его рассмотрят на сессии областного парламента в апреле. А наградят победителей на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.