Первая декада апреля в Иркутской области стала самой холодной за десять лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая декада апреля 2023 — одна из самых холодных после 2013 года. Об этом рассказала завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. Кроме этого, она поделилась объяснениями, почему Иркутскую область накрыли такие метели. Ее слова цитирует пресс-служба университета.

-В первую очередь дело в том, что объединились два активных циклона: один — пришедший с Атлантики, второй сформировался в Монголии. Нельзя забывать о том, что апрель - месяц с наибольшими значениями средней скорости ветра в Иркутске, - говорит она.

Также она добавила, что случаи усиления ветра свыше 20 метров в секунду последние 20 лет фиксировались в областной столице в апреле, мае, сентябре и октябре.

Интересно и то, что этой весной, только за март синоптики смогли зафиксировать пять суточных максимумов температур за всю 140-летнюю историю наблюдений.