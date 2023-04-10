О строительстве двух новых школ рассказали в Думе Иркутска

Новая школа откроется в микрорайоне СОЮЗ в 2025 году. Фото: Дума Иркутска

Народные избранники пристально следят за исполнением обязательств по строительству новых социальных объектов в областном центре. Так, председатель Думы Евгений Стекачев рассказал о том, что МКУ «УКС г. Иркутска» заключило контракт с ООО «СОТ» на возведение школы в микрорайоне СОЮЗ. Подрядчик берет на себя весь комплекс работ: проектирование, инженерные изыскания, строительство и закупку необходимого оборудования. Точно так же, “под ключ” эта организация уже сдала детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Более того, в будущем планируется построить в микрорайоне и новый детский сад.

– Проект подрядчик обязан подготовить к началу осени, – уточнил Евгений Стекачев - В 2025 году ребятишки сядут за парты в новой школе в СОЮЗе. Школа будет рассчитана на 1225 мест. В учреждении также разместятся бассейн длиной 25 метров, площадка для общешкольных линеек, физкультурно-спортивная зона и место для подвижных игр для обучающихся начальной школы.

Еще одна школа начнет строиться в Ленинском округе по ул. ярославского. Она рассчитана на 1550 учеников. Депутат от округа №3 Дмитрий Ващук рассказал о том, что недавно прошел конкурс по поиску подрядчика.

– Когда я стал депутатом, в мою приемную поступало огромное количество обращений с просьбой построить новое образовательное учреждение, и я начал прилагать максимум усилий, чтобы решить эту проблему, – рассказал Дмитрий Ващук. - Работа проводилась в несколько этапов: сначала мы изменили статус земельных участков, провели межевание и поставили на кадастр. Оставался вопрос с финансированием. За помощью я обратился к депутату Государственной Думы, и ему на федеральном уровне удалось добиться выделения средств на строительство.