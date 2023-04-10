С 1 мая 2023 года в Иркутской области за доставку пенсий будет отвечать "Почта России" Фото: Даниил ОПАРИН

Начиная с 1 мая 2023 года, доставка пенсий на дом наличными средствами в Иркутской области будет осуществляться исключительно «Почтой России». Об этом сообщает пресс-служба областного СФР.

- Для тех пенсионеров, которые получают пенсии на дом через альтернативные доставочные службы, ничего не изменится – доставка пенсий будет также осуществляться в традиционные даты – с 3 по 22 число каждого месяца в фиксированную дату, зависящую от адреса проживания, - добавили в ведомстве.

В том случае, если выплата пенсии осуществляется по доверенности, то документ нужно переоформить заблаговременно. Если вам требуется сделать переоформление, вас уведомят об этом через заказное письмо и через смс-рассылку, отметила заместитель управляющего Отделением СФР региона Ольга Сафонова.

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