В Боханском районе Иркутской области 9 апреля на пожаре погибла 76-летняя пенсионерка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В воскресенье, 9 апреля, произошел пожар в частном доме в селе Олонки, Боханского района. Как итог, погибла 76-летняя пенсионерка. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Пожар заметили очевидцы, соседи вошли в дом и сами потушили открытый огонь, который охватил площадь два квадратных метра. На полу в коридоре лежала погибшая хозяйка дома, - пишет издание.

Позднее было установлено, что пожар начался рядом с телевизором и электропроводкой с характерными следами аварийного режима работы сети.

В совокупности за выходные 8 и 9 апреля в Иркутской области произошло 23 пожара. Так, 14 из них произошло из-за неосторожного обращения с огнем, еще пять - из-за короткого замыкания. В двух случаях причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, зарегистрировано два случая поджога.