Житель Тайшетского района отправится на 4,5 года в колонию из-за избиения приятеля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тайшетский городской суд вынес приговор 34-летнему жителю Юрты. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
-В декабре 2021 года подсудимый в пьяном состоянии пришел к местному жителю, на почве неприязни он стал избивать его кулаками и ногами по телу. Также он ударил по голове журнальным столом, - говорят в ведомстве.
Потерпевшему удалось вырваться и убежать из дома к своим знакомым, которые оказали первую помощь и вызвали врачей.
В результате мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 апреля, произошел пожар в частном доме в селе Олонки, Боханского района. На полу в коридоре лежала погибшая хозяйка дома.