Житель Тайшетского района отправится на 4,5 года в колонию из-за избиения приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тайшетский городской суд вынес приговор 34-летнему жителю Юрты. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-В декабре 2021 года подсудимый в пьяном состоянии пришел к местному жителю, на почве неприязни он стал избивать его кулаками и ногами по телу. Также он ударил по голове журнальным столом, - говорят в ведомстве.

Потерпевшему удалось вырваться и убежать из дома к своим знакомым, которые оказали первую помощь и вызвали врачей.

В результате мужчине назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 апреля, произошел пожар в частном доме в селе Олонки, Боханского района. На полу в коридоре лежала погибшая хозяйка дома.