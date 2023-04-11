Прогноз погоды в Иркутске на 11 апреля 2023 дали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогноз погоды в Иркутске на 11 апреля 2023 разительно отличается от того, что творилось в областном центре сутки назад. Сегодня в городе голубое небо, ярко светит солнце, и синоптики рассказали КП-Иркутск, что день будет замечательным.

Прогноз погоды в Иркутске на 11 апреля 2023

- В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. – В столице Приангарья дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба, а вот влажность низкая – всего 36%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 11 апреля 2023 также обещает быть с переменной облачностью, местами выпадет небольшой мокрый снег и снег. Порывы ветра в районах могут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +8…+13, но если небо закроют облака, похолодает до -1…+4. Холоднее всего во вторник в Катангском районе, там -5…-10.

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