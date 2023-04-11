Расписание пригородных поездов из Иркутска и Тулуна изменится в апреле-июне Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Иркутской области в апреле-июне изменится расписание некоторых пригородных поездов. Это произойдет из-за работ по модернизации пути. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Так, уже сегодня, 11 апреля, но другому расписанию следуют поезда №6313 Большой Луг – Усолье-Сибирское и №6103 Кая – Зима. От действующего расписания оно отличается на срок от 15 до полутора часов.

- Пригородный поезд №6414 Тулун – Зима 18, 21, 25 и 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 мая, а также 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 июня будет следовать по измененному графику, - добавляют специалисты. - Разница с действующим расписанием составит 19 минут.

Изменения коснутся и составов, отправляющихся из Иркутска. Например, поезд № 6306 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 в апреле - 19, 22, 26 и 29 числа, а также в мае - 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 , 31 числа также выйдет в рейс по новому расписанию. Разница будет в 17 минут. В июне этот же маршрут по новому графику отправится 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 и 28 числа.

Пассажиров просят внимательно смотреть расписание и уточнять актуальное время отправки поездов.

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