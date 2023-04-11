В 70 городах и селах Иркутской области нашли нарушения требований пожарной безопасности
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Специалисты МЧС проверили 101 населенный пункт Приангарья, находящийся в зоне риска ландшафтных пожаров. Так, было выявлено 160 нарушений в 70 городах и селах. Чаще всего отсутствовали или были сделаны неправильно минерализованные полосы. Также неисправны источники наружного водоснабжения, не соблюдено необходимое расстояние до леса, неисправны подъезды для пожарной техники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Полностью завершены проверки в отношении 72 территорий садоводств, где выявлено 99 нарушений требований пожарной безопасности, - отмечают в ведомстве.
Вместе с этим эксперты обследовали 12 социальных объектов, а также энергетики и транспорта, чья территория граничит с лесным массивом.
Проверки готовности населенных пунктов и садоводств завершатся в регионе до конца апреля.
Напомним, 8 апреля 7-летнего мальчика госпитализировали после нападения своры агрессивных собак в Иркутске. На него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. Врачи диагностировали рваные раны лица, головы и тела. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия и выслушали местных жителей.
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