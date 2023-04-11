Контрабанду лесоматериалов почти на 12 млн рублей выявили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью 11,9 млн рублей завели по материалам проверки Иркутской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает WEACOM.RU со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как стало известно правоохранителям, в 2019 году неизвестные лица в рамках внешнеэкономических контрактов незаконно экспортировали через таможенную границу Евразийского экономического союза более 4 тысяч кубических метров лесоматериала хвойных пород. При этом документы оказались поддельными, а происхождение груза подтверждено не было.

Расследование дела находится на контроле сотрудников Иркутского транспортного прокурора.

Напомним, в минувшие выходные 7-летнего мальчика госпитализировали после нападения своры агрессивных собак в Иркутске. На него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. Врачи диагностировали рваные раны лица, головы и тела. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия и выслушали местных жителей.