Часовня загорелась в Слюдянском районе 11 апреля 2023 года Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Мурино Слюдянского района сотрудники МЧС выезжали на тушение часовни. Небольшая деревянная постройка загорелась около 8:30 11 апреля. До прибытия спасателей из Байкальска добровольные пожарные сдерживали распространение огня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 9:39 пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. К тушению привлекались три пожарных расчета, - рассказали в ведомстве.

Пламя успело повредить внутреннюю отделку часовни. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину случившегося предстоит выяснить экспертам.

Напомним, в минувшие выходные 7-летнего мальчика госпитализировали после нападения своры агрессивных собак в Иркутске. На него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Избежать трагедии удалось чудом. Врачи диагностировали рваные раны лица, головы и тела. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия и выслушали местных жителей.

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