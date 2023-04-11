За сутки коронавирус подтвердился у 123 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и вести здоровый образ жизни - обо всех этих рекомендациях просят не забывать жителей Приангарья. Число зараженных COVID-19 все еще продолжает расти с каждым днем. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 123 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- По данным на 11 апреля 2023 года, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 369 282 случая инфицирования, - рассказали в ведомстве. - Выздоровело 363 921 заболевший.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. Накануне от коронавируса скончался один пациент. Всего пандемия забрала в Приангарье 8911 жизней. Еще 991 человек умер от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

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