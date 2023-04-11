Более 4 тысяч семей Иркутской области получают ежемесячную выплату из маткапитала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 4 тысяч семей Иркутской области получают ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщила заместитель управляющего региональным Отделением Социального фонда России Ольга Сафонова.

- С этого года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет, - отметила спикер.

Кроме того, с июня текущего года семьи будут получать эту меру поддержки в один день - 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Напомним, за минувшие сутки, 10 апреля, 18 жителей Приангарья стали жертвами аферистов. И это лишь те, кто обратился в полицию. Доверчивые сибиряки передали свыше 18 миллионов рублей различным лжеспециалистам. В ГУ МВД по Иркутской области поделились историями курьеров и мошенников, которые забирали у людей последние гроши. Прочитайте и не дайте себя обмануть!

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