Участок дороги на улице Братской в Иркутске начнут ремонтировать в апреле Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Участок дороги на улице Братской от пересечения с Напольной до 2-й Аларской отремонтируют в Иркутске. Старт работ запланирован на апрель текущего года. Сдадут объект в сентябре. Подрядчик уже найден. Стоимость заключенного контракта составила 89,6 млн рублей. Средства выделены из городского и областного бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Улица Братская - магистраль с плотным, интенсивным движением, потому должна быть максимально безопасна. Там новые дома - значит, увеличился поток людей. И торговый центр, куда приезжают много людей за покупками, - пояснил депутат Алексей Распутин.

В ближайшие месяцы специалисты заменят на улице Братской асфальт, обустроят тротуары, светофоры, остановочные пункты, освещение.

Напомним, в минувшие выходные 7-летнего мальчика госпитализировали после нападения своры агрессивных собак в Иркутске. На него одновременно набросились не меньше пяти бродячих псов. Врачи диагностировали рваные раны лица, головы и тела. Корреспонденты «КП» - Иркутск» отправились на место происшествия и выслушали местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу. (подробности)

Обаятельный и чуткий, ему 32 и он... альфонс? Как красавчик из соцсетей вогнал в миллионные долги мать-одиночку и других жертв (подробности)

На обед - вареная картошка, вместо автобуса хожу с работы пешком: журналист из Иркутска начала эксперимент по проживанию на МРОТ. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08