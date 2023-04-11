11 пассажиров микроавтобуса пострадали в массовом ДТП на Качугском тракте 10 апреля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах массового ДТП, произошедшего на Качугском тракте. По предварительной информации, утром 10 апреля водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, нелегально перевозил пассажиров из Усть-Ордынского в Иркутск. На 18-ом километре трассы мужчина нарушил правила безопасной дистанции и въехал в движущиеся впереди иномарки: Nissan AD, Kia Bongo, Mazda Demio, Renault Logan. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате инцидента разовая медицинская помощь понадобилась 7 пассажирам микроавтобуса, - рассказали в ведомстве. - Еще 4 человека, находящиеся в салоне этого же транспортного средства, получили травмы различной степени тяжести.

По результатам освидетельствования, ни один из попавших в аварию водителей не был пьян.

В отношении перевозчика-нарушителя сотрудниками технадзора ГИБДД составлено три протокола за отсутствие путевого листа, предрейсового медосмотра и техосмотра. Его доставили в отдел полиции из-за незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее стало известно о том, что участок дороги на улице Братской в Иркутске отремонтируют от пересечения с Напольной до 2-й Аларской. Старт работ запланирован на апрель текущего года. Сдадут объект в сентябре. Работы будут стоить 89,6 млн рублей.