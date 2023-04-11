В Иркутске из зоогалереи в ночь на 11 апреля украли двух сиба-ину. Фото: Иркутская зоогалерея

Из иркутской зоогалереи украли двух собак породы сиба-ину. Об этом рассказали в пресс-службе организации в социальных сетях. По словам руководителя зоогалереи Людмилы Ивушкиной, все произошло в ночь на 11 апреля.

-Собаки вольерные, к жизни в квартире или доме не адаптированы, поэтому есть вероятность, что вскоре окажутся на улице. Тем более, что по характеру порода весьма специфичная. Кроме того, потомства у них не будет, они стерилизованы. Так что, ожидающие скорых щеночков от толстенькой собачки - не угадали. И это тоже повод избавиться от собак, - прокомментировала она.

В иркутской зоогалерее также добавили, что собаки совершенно точно не убежали сами, иначе бы от горожан уже было бы множество звонков о том, что животных заметили. Кроме этого, сообщается, что было замечено разбитое вольерное стекло.

Все утро специалисты занимались поиском собак, однако пока что безрезультатно.