За апрель 2023 года в Свердловском районе Иркутска проведут порядка 200 субботников Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В апреле в Свердловском округе пройдет около 200 субботников. В них примут участие представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, объектов торговли, а также студенты вузов и ссузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Участники субботников будут очищать озелененные участки, открытые пространства, площадки вблизи зданий, а также приведут в порядок и фасады, - говорят в администрации.

Управляющим компаниям рекомендовали заняться придомовыми территориями, своевременно вывезти мусор, выполнить ремонт и побелку контейнерных площадок для сбора ТКО, скосить сухую траву.

Жителей частного сектора и СНТ предупредили о необходимости уборки вблизи своих домов.

Особое внимание в округе уделят объектам, связанным с историей Великой Отечественной войны. Вымоют 22 мемориальных сооружения и 18 памятных досок, размещенных на фасадах домов, уберут прилегающие площадки.

Ранее сообщалось, что участок дороги на улице Братской от пересечения с Напольной до 2-й Аларской отремонтируют в Иркутске.