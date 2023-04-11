В Иркутской области появятся клубы жен, матерей и сестер мобилизованных. Фото: ИРО ЕР

Клубы жен, матерей, сестер мобилизованных открываются в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии "Единая Россия".

-Изначально был создан просто чат, сейчас в нем более 400 родственников мобилизованных. Так легче легче доставить гуманитарную помощь, собрать деньги на необходимое оборудование – дроны, коллиматорные прицелы, тепловизоры, рации, - говорится в сообщении.

Помогают и родным мобилизованных - кому-то нужно попасть к врачу, кому-то получить юридическую консультацию. В чате есть врачи, педагоги, психологи, юристы. Взаимная поддержка оказалась востребованной, женщины стали общаться между собой.

Теперь клубы для родственников мобилизованных появятся во всех округах Иркутска. В Октябрьском и Ленинском районах они уже функционируют.

Ранее сообщалось, что комитет ЗС Иркутской области по здравоохранению и соцзащите рассмотрел законопроекты, которые направлены на поддержку семей с детьми, медработников и участников СВО. Парламентарии рекомендовали принять их на сессии.