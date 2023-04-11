Свердловский округ Иркутска готовится к субботникам

В Свердловском округе Иркутска пройдет около 200 субботников. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Рабочие коллективы, местные жители, студенты, общественные объединения - свердловский округа Иркутска готовится наводить чистоту в рамках месячника санитарной очистки города. В течение апреля проходят субботники, в которых могут принять участие все желающие. Уже сейчас в управлении округом насчитали около 200 заявок.

Кроме того, что добровольцы соберут мусор, управляющие компании должны навести порядок во дворах, вывезти скопившийся мусор, отремонтировать и побелить контейнерные площадки, скосить сухую траву. Убирают накопившуюся грязь не только с земли, но и со стен и фасадов зданий. Прежде всего их очищают от незаконно расклеенных объявлений. Уже сейчас с опор освещения и ограждений удалено более 5 тысяч листовок. Закрашивают и надписи - около 100 кв метров уличных “художеств” уже ликвидировано.

Еще предстоит генеральная уборка памятных объектов - 22 мемориальных сооружения и 18 памятных досок помоют и приведут в праздничный вид. Наведут порядок на улицах, названных в честь героев 1941-1945 годов: Безбокова, Белобородова, Николая Вилкова, Долгополова, Челнокова, Ивана Сивко, Маршала Конева, Шаповалова.

В то же время в округе уже в разгаре ямочный ремонт: «Иркутскавтодор» работает на улицах Лермонтова, 2-я Железнодорожной, Улан-Баторской, Маршала Конева, Чайковского, в Спортивном переулке, на бульваре Рябикова, в районе Масложиркомбината, на Кайском спуске и развязке Академического моста, установили плиты на трамвайных путях на улице Грибоедова.

– Несмотря на ежедневную работу управляющих компаний, муниципальных предприятий и подрядных организаций, на различных территориях за зиму скапливается мусор, – пояснил глава Свердловского округа Антон Медко. - Особенно это касается участков вдоль магистральных дорог, русел рек, лесных массивов. Составлен график по саночистке отдельных пространств. Приглашаю неравнодушных жителей присоединяться, а также принять участие в общегородском субботнике, проведение которого запланировано на 22 апреля. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.

Для того чтобы присоединиться к общей большой уборке иркутянам достаточно обратиться в управление своего округа или в администрацию города. Там же можно получить мешки, перчатки и талоны на вывоз мусора.