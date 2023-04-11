В Иркутской области начинаются работы по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Голосование по проектам "Формирование комфортной городской среды" начнется с 15 апреля. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Очередной этап работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области. В 2023 году будут благоустроены 83 общественных пространства и 96 дворов в 78 муниципалитетах Приангарья. Уже в мае проекты начнут воплощать в жизнь, закончить их должны в сентябре. Контролирует процесс Межведомственная комиссия Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Активно участвуют в этом сами жители и экспертное сообщество.

- Реализация мероприятий федерального проекта позволяет создавать комфортные удобные пространства для жизни. В 2022 году такие благоустроенные территории получили почти 2 млн человек, проживающие в 85-ти муниципальных образованиях Приангарья, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Что именно будет облагораживаться выбирают сами жители с помощью голосования. Так, в прошлом году в нем приняли участие более 120 тыс человек. Они выбрали 26 проектов благоустройства общественных территорий, расположенных в 18-ти самых крупных муниципалитетах региона, а также в городе Байкальске. Всего же в 2022 году в рамках федерального проекта в Приангарье благоустроили 191 территорию, в том числе 92 двора и 99 общественных пространств. Обустроено 169 детских и 112 спортивных площадок.

Голосование за проекты, которые будут реализованы в 2024 году, стартует 15 апреля.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» работает уже 4 года и за это время многие города и поселения Иркутской области получили возможность создать новые уютные скверы, детские площадки, дворы и другие объекты инфраструктуры, которые делают жизнь безопаснее и комфортнее.