В Иркутске 11 апреля 2023 года Nissan AD сбил 9-летнего мальчика Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Все случилось 11 апреля около 15 часов на улице Трилиссера. Там 24-летний водитель автомобиля Nissan AD наехал на 9-летнего школьника, - говорят в полиции.

По имеющейся информации, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, вышел на проезжую часть из-за стоящей машины.

В результате ДТП подросток был госпитализирован.

Госавтоинспекция Иркутска призывает родителей на постоянной основе проводить разъяснительные беседы с детьми.

Ранее сообщалось, что в Иркутске завершены поиски 15-летнего подростка с зелено-голубыми глазами. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.