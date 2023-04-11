В Иркутске 11 апреля 2023 года Nissan AD сбил 9-летнего мальчика
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.
-Все случилось 11 апреля около 15 часов на улице Трилиссера. Там 24-летний водитель автомобиля Nissan AD наехал на 9-летнего школьника, - говорят в полиции.
По имеющейся информации, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, вышел на проезжую часть из-за стоящей машины.
В результате ДТП подросток был госпитализирован.
Госавтоинспекция Иркутска призывает родителей на постоянной основе проводить разъяснительные беседы с детьми.
Ранее сообщалось, что в Иркутске завершены поиски 15-летнего подростка с зелено-голубыми глазами. Подробности вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.