В степях Забайкалья перезимовали почти 120 тысяч краснокнижных дзеренов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным за 2022-2023 годы, в степях Забайкалья зимовали порядка 100-120 тысяч краснокнижных дзеренов. Этой зимой состоялась самая глубокая миграция этих животных в регион. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

-По имеющейся информации, дзерены дошли почти до поселка Первомайский Шилкинского района, села Аренда Оловяннинского района и села Южный Аргалей Агинского района, - говорит директор заповедника Алексей Черепицын.

Он также сказал, что были небольшие группы и у заказника "Акшинский" в и национального парка "Алханай".

Сейчас же также началась весенняя миграция у монгольских антилоп, рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области начинаются работы по проекту "Формирование комфортной городской среды". Подробнее вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

Подробнее: https://chitamedia.su/news/1484222/