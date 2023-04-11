68 многодетных семей Иркутской области получили выплату вместо земельного участка Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство региона продолжает предоставлять социальные выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. С начала года выплату получили уже 68 семей на общую сумму 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

-В совокупности на 2023 год в областной казне заложено 152 миллиона рублей на эти цели. Выплату сможет получить 761 многодетная семья, - говорят в правительстве региона.

Согласно указу губернатора, семьи могут получить по 200 тысяч рублей вместо земельного участка, если состоят на земельном учете более трех лет.

Так, за последние два года этой мерой поддержки воспользовались 952 многодетных семьи. Общая сумма перечисленных средств областного бюджета составила 189,37 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области».