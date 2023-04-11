В Иркутской области 12 апреля 2023 года ожидаются усиление ветра и метель Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля ночью в западных и северных районах, а также днем в целом по региону ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

-В течение дня ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-20 метров в секунду, мокрый снег, метели, - говорят специалисты ведомства.

Также сообщается, что на Байкале не стоит ждать существенных осадков ночью, а вот днем снег будет. Что касается ветра, то он будет западный, северо-западный - 6-11 метров в секунду, однако порывы могут быть и до 20.

Организаторам мероприятий для туристов стоит ознакомиться с информацией специалистов метеослужбы.

Водителей просят сбавить скорость с учетом погодных условий, а также быть более бдительными на перекрестках.