В апреле 16 городов Иркутской области смогу пройти анонимное исследование на ВИЧ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в апреле проводит экспедицию по профилактике ВИЧ-инфекции «Знание – это начало». Специалисты центра приедут в 16 городов региона. Все желающие смогу получить консультацию и узнать свой ВИЧ-статус анонимно. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Представители центра также проведут встречи с педагогами, расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых инфекционных заболеваний, а также борьбе с дискриминацией и стигматизацией ВИЧ-позитивных, - говорят в правительстве.

Вплоть до 27 апреля специалисты центра будут по разным городам Иркутской области. В их числе Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Саянск, Зиму, Куйтун, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Шелехов, Байкальск, Слюдянку.