В Иркутске сегодня к вечеру выпает снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 апреля 2023 этой весной уж больно капризна: метель чередуется с температурами до +10 градусов. Сегодня, в среду, в городе днем будет отличная, хотя и немного ветреная погода, а вот к вечеру нас снова ждут осадки. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 12 апреля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 12 апреля 2023 ожидается с переменной облачностью, вечером выпадет небольшой мокрый снег, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 716 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха пониженная – 57%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 12 апреля 2023 будет с сильным ветром – порывы прогнозируются до 15-20 м/с, также пойдет мокрый снег и снег, начнутся метели.

Облачность прогнозируется переменная, днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +2…+7, но местами все еще показания отрицательные, до -1…-6 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал