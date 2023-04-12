Первое в 2023 году ДТП с электросамокатом произошло в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске 11 апреля 2023 года зарегистрировано первое дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Это ДТП случилось на улице Байкальской, у дома №25. 17-летний подросток въехал на самокате, взятом в аренду, в левый «бок» иномарки «БМВ». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Водитель «БМВ» выезжал на основную дорогу с парковочной территории, когда в левую сторону автомобиля въехал 17-летний молодой человек, двигавшийся по тротуару на арендованном электросамокате, - пояснили инспекторы ГИБДД.

Парень не пострадал, а вот у иномарки материальный ущерб - помято левое крыло. По данной автоаварии проводится проверка. Уже известно, что аккаунт иркутянина, взявшего в прокат электросамокат, аннулирован, так как парню нет еще 18 лет.

- А в отношении водителя «БМВ» составлен административный материал за отсутствие полиса ОСАГО, - добавляют в городской Госавтоинспекции.

Кстати, «Комсомолка» уже писала о вступлении новых правил, касающихся СИМ – средств индивидуальной мобильности, к коим и относятся электросамокаты – подробности.

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