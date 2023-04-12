Подрядчика обвиняют в краже 25 млн руб при ремонте Нижнеудинской районной больницы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приангарье сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел регионального Следкома завели уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», а также «Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе предназначенных для детей в возрасте до 6 лет». Сделать это удалось по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск сообщают в пресс-службе ведомств.

Как установили правоохранители, в 2019 году Нижнеудинской районной больницей был заключен контракт с коммерческой организацией на проведение капитального ремонта. Деньги на эти цели выделили в рамках областной программы «Развитие здравоохранения». В свою очередь глава фирмы-подрядчика работы в полном объеме не выполнил, похитив не менее 25 млн бюджетных средств. Более того, ремонт не отвечает нормам и создает опасность для персонала и пациентов.

Следователи продолжают расследование дела.

Напомним, в Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Любовь Петрову. На днях с заявлением о розыске в отдел полиции обратилась ее знакомая. Заявительница рассказала, что пропавшая с 4 марта не выходит на связь и по месту жительства ее также нет. Рост женщины около 155 сантиметров, она плотного телосложения и имеет европейский тип лица. Волосы темно-русые, прямые до плеч, глаза серо-зеленые. Женщина была одета в фиолетовый пуховик, с мехом на капюшоне и черную вязаную шапку с люрексом. На ногах черные ботинки.

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