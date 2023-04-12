Три лесных пожара потушили в Иркутской области 11 апреля

Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в лесном фонде Иркутской области было обнаружено и ликвидировано три пожара. Очаги были зарегистрированы в Эхирит-Булагатском, Куйтунском и Тулунском районах на общей площади 42,8 га. Из них 14 га - это степи и поля. Об этом сообщают в пресс-службе министерства лесного комплекса Приангарья.

- В двух случаях огонь пришел в лес с земель иных категорий, предварительная причина третьего пожара - неосторожное обращение с огнем, - рассказали в минлесе.

11 апреля 2023 года в тушении лесных пожаров в регионе принимали участие 25 работников лесопожарных формирований. Было задействовано шесть единиц техники.

Напомним, в преддверии и в дни проведения майских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищенности. Всего запланировано 40 различных мероприятий, которые пройдут с 19 апреля по 10 мая. Кульминацией традиционно станет День Победы.

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