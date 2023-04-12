В Иркутске празднуют День космонавтики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Иркутске, как и по всей России, вспоминают события 12 апреля 1961 года. Этот день изменил ход истории и запомнился миру первым полетом человека в космос. В честь празднования этой даты мэр города Руслан Болотов поздравил земляков.

- Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский научно-технический прорыв был осуществлен именно в нашей стране, - написал градоначальник в соцсетях. - Иркутяне немало сделали для этого. Еще в начале прошлого века в Сибири серьезно интересовались астрономией, воздухоплаванием. С нашим городом связаны имена знаменитых авиаконструкторов Михаила Миля и Николая Камова. Сейчас ведется работа по установке им памятника. Прославили свою малую родину летчики-космонавты Борис Волынов, Дмитрий Кондратьев, Александр Полещук, Анатолий Иванишин.

Напомним, в преддверии и в дни проведения майских праздников в Приангарье будут усилены меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищенности. Всего запланировано 40 различных мероприятий, которые пройдут с 19 апреля по 10 мая. Кульминацией традиционно станет День Победы. Полное расписание будет определено до 17 апреля.

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