Военнослужащий Дмитрий Воронов из Слюдянки погиб в зоне СВО. Фото: администрация Слюдянки

Военнослужащий Дмитрий Воронов героически погиб в зоне спецоперации на Украине 25 марта. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Слюдянка Владимир Сендзяк. Сибиряк родом из Забайкальского края с 2001 года вместе с семьей проживал в Иркутской области.

- Дмитрий обучался в старших классах школы №4 , аттестат о среднем образовании получил в вечерней школе, - рассказал о бойце градоначальник.

В ноябре прошлого года 36-летний Дмитрий отправился к линии соприкосновения. Участвовал в боях под Артемовском, но к несчастью, вернуться домой ему было не суждено. Обзавестись супругой и детьми мужчина не успел. Мать военного Нина Васильевна живет в Слюдянке.

Напомним, в ночь на 11 апреля из Иркутской области вылетел борт военно-транспортной авиации для военнослужащих в зоне СВО. Было отправлено четыре автомобиля, квадроцикл, оборудование и посылки. Активную помощь оказывают жители региона, которые закупают необходимое снаряжение, передают личную технику.