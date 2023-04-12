Одну из пропавших собак породы сиба-ину вернули в Иркутскую зоогалерею Фото: Иркутская зоогалерея

Накануне, 11 апреля, стало известно об исчезновении двух любимцев Иркутской зоогалереи - собак породы сиба-ину. Утром сотрудники обнаружили пустой вольер с разбитым окном и поняли, что питомцев кто-то украл. Однако одна пропажа все же нашлась! Черного кобеля по кличке Мартин вернули в зоопарк в целости и сохранности и более того, оплатили ему услуги "собачьего парикмахера". Оказалось, что пса, едва не попавшего под колеса, подобрали неравнодушные прохожие.

- А Мартин, тем временем, вчера побывал у настоящего грумера (первый раз в жизни) и сегодня собирался к ветеринару, если бы не нашлись хозяева, - рассказали в соцсетях зоогалереи. - Так что он утром доставлен домой в лучшем виде: вымытый, вычесанный, с подстриженными когтями, просто красавчик...Теперь надеемся, что и Миру подобрали такие же добрые и порядочные люди, какие встретились у Мартина на пути.

Однако следу уличной жизни все же остались - на теле сиба-ину нашли свежие следы от укусов. Четвероного покажут специалисту.

Тем временем в полиции владельцам собак подтвердили, что стекло вольера было разбито с помощью подручного средства, к примеру, молотка. Чтобы обезопасить животных в будущем, сотрудники приняли решение убрать интерактивные окна.

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