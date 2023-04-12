За пространства для благоустройства в 2024 году проголосуют жители Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутской области самостоятельно выберут пространства, которые будут благоустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В голосование примут участие 18 муниципальных образований, в 17 из которых численность населения превышает 20 тысяч человек. Сделать выбор можно на сайте Госуслуг с 15 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Всероссийское голосование за новые объекты благоустройства инициировано Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - В целом же федеральный проект по созданию комфортной среды помогает делать города и поселки уютными и красивыми с 2017 года.

За все это время в Иркутской области преобразились около 600 общественных пространств и более 1400 дворов.

Напомним, специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска обследуют парки и скверы, которые были благоустроены в 2020, 2021 и 2022 годах. Это связано с тем, что гарантийные обязательства действуют три года. Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам. Оценивается работа освещения, состояние покрытия и малых архитектурных форм. Недочеты уже обнаружили в Комсомольском парке и Пади Долгой.

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