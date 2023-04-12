Около 20 тысяч человек поучаствуют в уборке Октябрьского округа Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Октябрьском районе Иркутска планируют провести свыше 100 мероприятий по очистке территории. Предполагается, что к субботникам присоединятся около 20 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

-Субботники запланированы на 22 и 29 апреля. Расчищать территории будут в районе бывшего городка ИВВАИУ, вдоль береговых линий Ангары и Ушаковки, у Ершовского водозабора и ледокола «Ангара», - говорят в администрации.

На данный момент работы ведутся во дворах, парках и скверах. Выдано 10 тысяч мешков, 3 тысячи пар перчаток, 250 талонов на вывоз мусора.

Управляющие компании ремонтируют и красят контейнерные площадки на Байкальской, Александра Невского, Волжской, Карла Либкнехта, на бульваре Постышева. Подрядные организации очищают различные поверхности от объявлений.

Также отмываются остановки, проводится ямочный ремонт.