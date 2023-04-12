В Иркутске 12 апреля школу №21 наградили медалью летчика-космонавта СССР Бориса Волынова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Школа № 21 Иркутска теперь обладатель медали летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Бориса Валентиновича Волынова. Награждение состоялось в среду, 12 апреля. Почетный знак вручил губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Символично, что награждение проходит в День космонавтики. Вручаем медаль, переданную лично Борисом Валентиновичем Волыновым, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Он добавил, что иркутские космонавты занимают в освоении космического пространства почетное место.

В ходе награждения также состоялась прямая связь с Борисом Волыновым. Поясним, что летчик родился в Иркутске и является членом региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал».

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