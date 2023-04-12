В Иркутске начинается голосование по проектам благоустройства общественных пространств

Иркутяне могут выбрать территории для благоустройства с 15 апреля по 31 мая. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Жители Иркутска смогут выбрать, какие общественные пространства будут благоустроены в 2024 году в рамках президентской программы “Формирование комфортной городской среды”. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 31 мая. Участвовать в нем могут иркутяне старше 14 лет на портале za.gorodsreda.ru. Кроме того, волонтеры будут работать в торговых центрах, учреждениях культуры и общественных местах. Выбрать понравившийся объект можно будет из списка территорий.

– Президентский проект «Формирование комфортной городской среды» позволяет улучшать облик города, сохраняя его неповторимый характер. Мы создаем парки и скверы в каждом округе, чтобы иркутяне всех возрастов могли активно и с комфортом проводить свой досуг. Только в прошлом году обновили 14 пространств, в этом году приведем в порядок еще восемь. Напомню, сейчас предстоит выбрать объекты для благоустройства в 2024 году. Приглашаю иркутян к участию в голосовании, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В 2023 году по этой программе будут благоустраиваться Русско-Амурский мемориальный комплекс, парк «Патриот», сквер в микрорайоне Приморский и спорт-парк на улице Братской. Кроме того, продолжатся работы в Комсомольском парке, микрорайоне Топкинский, Пади Долгой и Курсантском сквере. Ранее в областном центре уже отремонтировали Нижнюю набережную, Комсомольский парк, скверы перед бассейном «Изумруд», «Прогресс» в Академгородке, напротив театра кукол «Аистенок» и возле остановки «Школьная» и другие территории. Всего за 7 лет существования программы в городе благоустроено около 90 территорий.