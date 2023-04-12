В Иркутске на территории городка ИВАТУ высадят почти 280 деревьев Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На аллее генерала Калицова, расположенной на территории городка ИВАТУ решили снести 63 тополя. Причина - они уже сухие и нежизнеспособные. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

-Специалисты уже все изучили, исследование показало, что тополя уже не очищают воздух. Более того, они близки к аварийному состоянию, - говорят в администрации города.

При этом деревья не просто вырубят, но и до 1 сентября высадят на их месте новые хвойные и лиственные.

Так, на участке дома № 176/181 до дома № 176/159 на улице Советской хотят посадить 50 хвойных и 16 лиственных деревьев, уточнили в ведомстве.

С учетом наличия наземных и подземных коммуникаций на указанном участке высадят 50 хвойных и 16 лиственных деревьев.

Также в планах дополнительно высадить 213 деревьев и кустарников. Например, они появятся вдоль Курсантской аллеи, а также на аллее мужества, воинской и трудовой доблести.

Что планируется высадить? Появятся тополи серебристые, белые пирамидальные, липы сердцелистные, клен Гиннала, березы, сосны, ели, сирень, рябинник.