В Шелехове завели дело на мужчину, поджегшего чужую машину неустановленным устройством
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Шелехове заведено уголовное дело по факту инцидента, где произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.
-Все случилось днем 12 апреля, В Шелехове два мужчины ругались, сидя в авто. Спустя время они вышли из машины, но один из них продолжил угрожать. Тогда один бросил неизвестный предмет в салон машины, а та загорелась, - рассказывают в МВД и следкоме.
Никто из граждан не пострадал. К месту происшествия выехали и следователи, и криминалисты, и МЧС. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
Дело заведено по статьям об угрозе убийством и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Следователям СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый доставлен в следственный отдел. Расследование продолжается.
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