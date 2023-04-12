В Шелехове завели дело на мужчину, поджегшего чужую машину неустановленным устройством Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове заведено уголовное дело по факту инцидента, где произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Все случилось днем 12 апреля, В Шелехове два мужчины ругались, сидя в авто. Спустя время они вышли из машины, но один из них продолжил угрожать. Тогда один бросил неизвестный предмет в салон машины, а та загорелась, - рассказывают в МВД и следкоме.

Никто из граждан не пострадал. К месту происшествия выехали и следователи, и криминалисты, и МЧС. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

Дело заведено по статьям об угрозе убийством и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Следователям СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый доставлен в следственный отдел. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на территории городка ИВАТУ высадят почти 280 деревьев. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.