Иркутск посетила правнучка полководца Георгия Жукова Варвара Ерохина Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали, что город посетили родственники военачальника Георгия Константиновича Жукова: супругой его внука Анастасией Симоновой и правнучкой Варварой Ерохиной.

- Варвара Ерохина вручила мэру Иркутска Руслану Болотову орденский знак в честь 125-летия со дня рождения великого полководца.

Как отметил мэр города Руслан Болотов, иркутяне с огромным почтением относятся к памяьи Георгия Жукова. Так, например, в одном из микрорайонов города есть скульптура, посвященная ему. Есть в городе и проспект, названный его именем.

Ранее сообщалось, что в Иркутске начинается голосование по проектам благоустройства общественных пространств. Работы будут проводиться в рамках программы “Формирование комфортной городской среды. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.