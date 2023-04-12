В конкурсе «Лучший ученик года» победила десятиклассница Анна Ситдикова из Усть-Улимска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Десятиклассница Анна Ситдикова из Усть-Илимска победила в областном конкурсе «Лучший ученик года». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Я хочу выразить своей семье и школе, они поддерживали меня на протяжении всех этапов конкурса. И еще хочу поблагодарить своего наставника, учителя информатики Романа Александровича Белова, он очень много вложил в меня, в мое развитие, - сказала она.

Анна учится в средней школе №5. Помимо школы, она также увлекается музыкой и даже окончила музыкальную школу по классу фортепьяно - с отличием.

Пока Анна не решила, с какой профессией хочет связать свою жизнь, однако отметила, что больше ее тянет к точным наукам.

В этом году конкурсные мероприятия «Лучшего ученика года» были приурочены к Году педагога и наставника в России, состязания проходили в три этапа. В первом этапе конкурсанты писали эссе по теме «Учитель – герой нашего времени» и представляли свою визитную карточку.

По словам экспертов конкурса, в своих эссе ребята уважительно отозвались о профессии педагога, многие назвали имена своих педагогов и наставников. Кроме того, часть конкурсантов планирует в будущем получить профессию педагога.

Также сообщается, что призерами конкурса стали ученик 9 класса Ангарского лицея N 2 им. М. К. Янгеля Богдан Юстус и десятиклассница из Мишелевской СОШ Усольского района Арина Лукашенко.